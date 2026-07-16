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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Fahrerin eines E-Scooters bei Unfallflucht verletzt - Zeugensuche

Hamminkeln (ots)

Am Mittwoch (15.07.), gegen 07:30 Uhr, verletzte sich auf der Bergerfurther Straße eine 33- jährige Weselerin bei einem Verkehrsunfall.

Die Frau befuhr mit ihrem E-Scooter den rechtsseitigen Radweg entlang der Bergerfurther Straße aus Bergerfurth kommend in Fahrtrichtung Hamminkeln. Aus der rechtsseitigen Einmündung Harderwycker Weg fuhr ein größerer Pkw mit Klever Städtekennung (KLE) auf die Bergerfurther Straße auf. Die 33- Jährige bremste stark ab um eine Kollision mit dem Wagen zu vermeiden. Hierbei stürzte sie und verletzte sich leicht. Ein Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen fand nicht statt.

Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Hamminkeln fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter Tel. 0281/ 107 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260715-0838

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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