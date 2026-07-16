Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Sonntag, den 13.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus am Springenweg.

Die unbekannten Tatverdächtigen gelangten über das Beschädigen einer Terrassentür in das Hausinnere. Im Weiteren durchsuchten die Unbekannten das Haus. Hieraus entwendeten sie diversen Schmuck.

Im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch sind drei Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Sie waren mit Shorts und Achselshirts bekleidet.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat in dem genannten Zeitraum am Springenweg oder in der näheren Umgebung drei Jugendliche gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wer kann sonstige Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen im Umfeld geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Rf. 260713-1900

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