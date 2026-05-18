Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Verkehrsunfallfucht

Dinslaken (ots)

Am 15.05.2026 in der Zeit von 14:40 Uhr bis 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Angelikastraße in Dinslaken. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand stehenden PKW und eine in der Nähe befindliche Lichtzeichenanlage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können oder den Unfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220 entgegen.

SW/260515-1825

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