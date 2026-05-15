Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Raubüberfall auf einen Kioskbetreiber

Moers (ots)

Am späten Abend des Donnerstags kam es gegen 23 Uhr auf der Kirschenallee zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines Kioskbetreibers.

Der 52- jährige Betreiber eines Kiosks an der Kirschenallee verließ zu diesem Zeitpunkt sein Geschäft und wollte in seinen nahegelegenen Pkw einsteigen, der am Straßenrand abgestellt war.

Beim Verlassen des Geschäfts bemerkte der 52- Jährige zwei ihm unbekannte Männer, die bevor er in sein Fahrzeug einsteigen konnte, auf ihn zugingen. Einer der Männer versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung kam, an der sich auch der zweite unbekannte Mann beteiligte. In der Folge verlor der 52- Jährige seine mitgeführte Tasche, in der sich auch Bargeld aus den Tageseinnahmen des Kiosks befand.

Der 52- Jährige flüchtete zu Fuß während die Männer die am Boden liegende Tasche mit rotem Aufdruck mitnahmen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Betreiber erlitt durch die körperliche Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Er beschreibt die beiden Männer wie folgt: Der erste Mann soll ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,70m, dunkelbrauner Kinnbart, trug eine Brille, schwarzer Kapuzenpullover, Blaue Jeans getragen haben.

Der zweite Mann wird als ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dunkle Augen, Vollbart, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und dunklen Jeans, beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beiden Männer im Tatzeitraum aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260514-2341

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