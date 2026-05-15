Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Bürgerhinweis vereitelt Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags meldete um 02:39 Uhr ein Anwohner der Straße Baßfeldshof verdächtige Geräusche, die von einer Person ausgingen, die an einem dort stehenden Zigarettenautomaten hantierte.

Kurz vor Eintreffen einer eingesetzten Streifenwagenbesatzung flüchtete die Person zu Fuß vom Zigarettenautomaten über einen Stichweg in Richtung Katharinenstraße.

Am Zigarettenautomaten konnten die Polizeibeamten frische Beschädigungen in Form von Hebelmarken feststellen.

Die Person wurde durch den Zeugen als männlich, dunkel und mit Lederjacke und einer Kopfbedeckung bekleidet, beschrieben.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten einen 56- jährigen Mann aus Dinslaken in der Nähe antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Dieser wurde zunächst mit auf eine Polizeiwache gebracht und nach kurzer Zeit wieder entlassen.

Des Weiteren konnten die eingesetzten Polizeibeamten ein Elektrokleinfahrzeug feststellen, welches auf einem Fußweg an der Straße Baßfeldshof abgestellt war. Daran befand sich eine Tasche mit Aufbruchwerkzeug. Außerdem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im März als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund wurde das Elektrokleinfahrzeug zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Ob der Mann, der durch die Beamten in Tatortnähe angetroffen wurde, für den versuchten Automatenaufbruch verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Hierbei sind vor allem auch Beobachtungen von Wert, die Hinweise zur Person geben können, die das Elektrokleinfahrzeug befuhr bzw. vor Ort abgestellt hat.

Auch ist sie auf Hinweise angewiesen, die den Aufbruch am Zigarettenautomaten oder die Flucht des Täters beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummern 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260515-0349, 260331-1825

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