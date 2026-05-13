Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zur Vorbeugung

Moers (ots)

Am Dienstag (12.05.) lief eine 96- jährige Moerserin zwischen 12 Uhr und 12:15 Uhr über die Homberger Straße nahe des Königlichen Hofs.

Als ihr zwei unbekannte weibliche Personen zu Fuß entgegenkamen, stolperte eine von diesen und hielt sich im Bereich der Schultern der 96- Jährigen fest. Die Seniorin verspürte einen Ruck im Bereich des Halses stellte daraufhin das Fehlen ihres Halsschmucks fest.

Die beiden Täterinnen entfernten sich und können beschrieben werden als ca. 180 cm groß. Ihr Erscheinungsbild beschreibt die 96- Jährige als osteuropäisch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 bei der Polizeiwache Süd in Moers.

EG/Ref. 260512-1409

Zum Schutz vor Trickdiebstählen rät die Polizei generell:

Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier von potenziellen Täterinnen und Tätern geraten könnten.

Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab.

Informieren sie nach einem Diebstahl oder Diebstahlsversuch umgehend die Polizei und teilen relevante Details mit.

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