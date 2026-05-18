Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Exhibitionistische Handlung im Hünxer Wald - 50-jähriger Mann festgenommen

Hünxe (ots)

Am 15.05.2026, gegen 15:00 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann aus Hünxe dabei beobachtet, wie er sexuelle Handlungen in einem Waldgebiet in Hünxe an sich vornahm. Ein 19-jährige Zeuge informierte umgehend die Polizei. Diese traf den 50-jährigen Mann in Tatortnähe an.

Gegen den 50-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Da gegen den Hünxer bereits ein Haftbefehl bestand, nahmen die eingesetzten Kräfte der Polizei diesen fest. SW/

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