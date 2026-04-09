Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte stehlen Teile eines Edelstahltreppengeländers

Polizei sucht Hinweise

Wesel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (14:00 Uhr) auf Dienstag (16:30 Uhr) teile eines Treppengeländers am Pfarrheim auf der Straße An der Herz-Jesu-Kirche gestohlen.

Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um 17 Hutmuttern, mehrere Schrauben und eine Edelstahlstütze.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter, 0281/1070.

BH/260408-1216

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