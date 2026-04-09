POL-WES: Wesel - Unbekannte stehlen Teile eines Edelstahltreppengeländers
Polizei sucht Hinweise
Wesel (ots)
Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (14:00 Uhr) auf Dienstag (16:30 Uhr) teile eines Treppengeländers am Pfarrheim auf der Straße An der Herz-Jesu-Kirche gestohlen.
Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um 17 Hutmuttern, mehrere Schrauben und eine Edelstahlstütze.
Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter, 0281/1070.
BH/260408-1216
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