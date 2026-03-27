Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: Hamminkeln - Festnahme nach Kabeldiebstahl in stillgelegtem Kieswerk

Hamminkeln (ots)

Ein 42- jähriger Mann aus Kalkar steht im Verdacht Kupferkabel aus einem stillgelegtem Kieswerk am Rissenweg entwendet zu haben. Als Mitarbeiter ihn dort antrafen flüchtete dieser unter Vorhalt eines Pfeffersprays.

Am Mittwoch, den 25.03.2026 trafen gegen 10:25 Uhr Arbeiter eines Kieswerks auf eine ihnen unbekannte Person in einem der dortigen Maschinenräume, die sich dort unberechtigt aufhielt.

Auf Ansprache versuchte die Person zu flüchten. Der 56-jährige und der 32- jährige Arbeiter versuchten den Unbekannten daraufhin an der Flucht zu hindern, woraufhin dieser mit dem Einsatz eines mitgeführten Pfeffersprays drohte.

Hierdurch gelang dem Unbekannten die Flucht und er verließ das Kieswerk. Im Weiteren setzte er diese mit einem am Kieswerk abgestellten Pkw fort.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten das von den Zeugen beschriebene Fahrzeug mit dem Unbekannten im weiteren Verlauf unter einer Brücke an der B473 in Fahrtrichtung Bocholt antreffen.

Bei dem bis dato Unbekannten handelt es sich um einen 42- jährigen einschlägig in Erscheinung getretenen, polizeibekannten Mann aus Kalkar.

Der 42- Jährige wurde vorläufig festgenommen. In seinem Pkw konnten die Beamten neben dem Pfefferspray auch Kupferkabel auffinden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Kalkarer sein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss berauschender Mittel führte.

Ein hinzugezogener Arzt entnahm dem 42- Jährigen eine Blutprobe.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaftbefehl.

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