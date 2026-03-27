Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Mehrere versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Sonsbeck (ots)

Im Zeitraum vom 22.03.2026 (Sonntag) bis 26.03.2026 (Donnerstag) versuchten Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser einzubrechen.

Betroffen sind zwei Einfamilienhäuser auf der Straße Kornfeld und ein Einfamilienhaus auf der Parkstraße.

In einem Fall (Kornfeld) versuchten die unbekannten Täter eine Garagentür aufzuhebeln, in den anderen Fällen versuchten diese sich über das Aufhebeln der Hauseingangstüren Zutritt in das Haus zu verschaffen.

Es gelang nicht, die Häuser zu betreten.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in dem Bereich geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260326-1800, 260326-1730

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