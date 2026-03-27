Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zwei Geschäftseinbrüche auf der Bahnstraße

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Mittwoch (25.03.) auf Donnerstag (26.03.) drangen unbekannte Täter in zwei Geschäfte auf der Bahnstraße ein.

Zwischen 21 Uhr und 9 Uhr öffneten die Unbekannten bei einem Lebensmittelgeschäft gewaltsam das Oberlicht über der Eingangstür und gelangten so in das Objekt. Im Inneren entwendeten die Täter Bargeld aus der Kasse.

Ref. 260326-0946

In einem Schnellrestaurant überwanden die Täter wiederum ein Oberlicht um hinein zu gelangen. Auch hier ist Bargeld erlangt worden.

Es konnten gegen 02:50 Uhr drei Personen beim Einsteigen in das Schnellrestaurant beobachtet werden, die folgendermaßen beschrieben werden können:

Person 1: männlich, dunkler Kapuzenpullover, blaue Hose, schwarze Schuhe, dunkle Umhängetasche Person 2: Männlich, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose, helle Schuhe Person 3: männlich, graue Jacke, Wollmütze

Ref. 260326-1230

Die Ermittlungen, ob es sich möglicherweise um die gleichen Täter handelte, dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

/EG

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