POL-WES: Hamminkeln - Kupferrohre von Kirche gestohlen
Polizei sucht Zeugen
Hamminkeln (ots)
Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (24.03., 20:00 Uhr) auf Mittwoch (25.03., 07:00 Uhr) von einem Kirchengebäude an der Hauptstraße Kupferfallrohre entfernt.
Das fehlende Stück war circa 2,5 Meter lang. Der an den Fallrohren befestigte Blitzableiter-Draht wurde nach ersten Ermittlungen durchtrennt.
Zudem konnte an einem Nebengebäude, dem Glockenhaus, ebenfalls ein fehlendes Stück Fallrohr festgestellt werden. Auch dort wurde der Blitzableiter-Draht durchtrennt.
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