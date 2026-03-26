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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Kupferrohre von Kirche gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (24.03., 20:00 Uhr) auf Mittwoch (25.03., 07:00 Uhr) von einem Kirchengebäude an der Hauptstraße Kupferfallrohre entfernt.

Das fehlende Stück war circa 2,5 Meter lang. Der an den Fallrohren befestigte Blitzableiter-Draht wurde nach ersten Ermittlungen durchtrennt.

Zudem konnte an einem Nebengebäude, dem Glockenhaus, ebenfalls ein fehlendes Stück Fallrohr festgestellt werden. Auch dort wurde der Blitzableiter-Draht durchtrennt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260325-1243

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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