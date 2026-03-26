Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Kupferrohre von Kirche gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (24.03., 20:00 Uhr) auf Mittwoch (25.03., 07:00 Uhr) von einem Kirchengebäude an der Hauptstraße Kupferfallrohre entfernt.

Das fehlende Stück war circa 2,5 Meter lang. Der an den Fallrohren befestigte Blitzableiter-Draht wurde nach ersten Ermittlungen durchtrennt.

Zudem konnte an einem Nebengebäude, dem Glockenhaus, ebenfalls ein fehlendes Stück Fallrohr festgestellt werden. Auch dort wurde der Blitzableiter-Draht durchtrennt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260325-1243

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