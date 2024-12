Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Dinslaken (ots)

Am Freitag zwischen 17 und 20.45 Uhr sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Liesen eingebrochen.

Polizeibeamte stellten an der Terrassentür Hebelmarken fest. Die Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen können Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 richten.

DF (Ref-Nr. 241129-2100)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell