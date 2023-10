Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Dinslaken (ots)

Am 28.10.2023 gegen 21:35 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Oberhausen mit ihrem Pkw die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Hünxe und beabsichtigte nach links in die Gerhard-Malina-Straße abzubiegen. Hierbei übersah die 19-Jährige den entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Dinslaken, der die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Dinslakener Innenstadt befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 54-Jährige leicht. Drei weitere Fahrzeuginsassen des 54-jährigen Dinslakeners wurden ebenfalls leicht verletzt. Auch die 19-jährige Frau aus Oberhausen sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse erlitten leichte Verletzungen. Die insgesamt sechs verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

