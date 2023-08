Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelecfahrerin und einem leicht verletzten Kleinkraftradfahrer

Wesel (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023, gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Reeser Landstaße (B8) in Wesel. Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin aus Wesel und ein 78-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Wesel (KKR bis 25 Km/h) befuhren den getrennten Rad- und Gehweg der Reeser Landstraße aus Richtung Wesel-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Wesel-Flüren. In unmittelbarer Höhe von dem Discounter "Lidl" kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer kamen hierbei zu Fall. Die Frau verletzte sich schwer am rechten Fuß und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein überörtliches Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Mann erlitt eine Fleischwunde an der rechten Hand und Schürfwunden an seinem linken Bein. Er wurde vor Ort durch die Rettungswagenbesatzung behandelt und konnte danach entlassen werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

