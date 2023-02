Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Moers (ots)

Am Freitagabend um 22:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Kamper Straße / Verbandsstraße in Moers. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Wuppertal befuhr die Kamper Straße in Fahrtrichtung Moers und wollte nach links auf die Verbandsstraße abbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Rheinberg, der die Kamper Straße in Richtung Kamp-Lintfort befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden neben den Fahrzeugführern eine 59-jährige Beifahrerin und ein 3-jähriges Kind leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30000,- Euro geschätzt.

