Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Dreiste Diebe stahlen Handys

Nach Medienaufruf meldeten sich Zeugen

Hamminkeln (ots)

Gestern haben wir darüber berichtet, dass dreiste Diebe einem Ehepaar zwei Handys gestohlen hatten.

Unbekannte, hatten sich, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Zutritt zu einem Haus an der Goethestraße in Mehrhoog verschafft.

Während die 67-jährige Bewohnerin in der Küche kochte und ihr 65-jähriger Ehemann im Obergeschoss renovierte, betraten die Unbekannten die Wohnung über die geöffnete Terrassentür und entwendeten ein Samsung Smartphone S7 in schwarz, ein Smartphone Samsung Edge in weiß und ein Tablet der Marke Huawai in grau.

Aufgrund der Veröffentlichung in den Medien gaben mehrere Zeugen Hinweise, die der Kriminalpolizei jetzt neue Ermittlungsansätze bieten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell