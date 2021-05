Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle im Reiseverkehr

Delmenhorst (ots)

Am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, gab es mehrere Einsätze und Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 zu verzeichnen. Bedingt durch die hohe Verkehrsdichte waren zum Teil erhebliche Behinderungen die Folge.

Gegen 12:30 Uhr kam es zunächst zu einem Fahrzeugdefekt. Ein Verkehrsteilnehmer war mit seinem Pkw in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Richtung Osnabrück unterwegs und kam dort auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der übrige Verkehr musste über den letzten verbliebenen Fahrstreifen geführt werden. Die Folge war ein Stau, der bis zum Dreieck Ahlhorn, also ca. zehn Kilometer, zurückreichte. Der defekte Pkw konnte erst um 14:00 Uhr geborgen werden.

Gegen 17:30 Uhr ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück wird in Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage von drei auf zwei Fahrstreifen reduziert, was bei hoher Verkehrsdichte immer wieder zu Stau führt. Diesen stockenden Verkehr übersah ein 20-Jähriger aus Bramsche und fuhr mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen auf den vor ihm befindlichen Lexus eines 79-Jährigen aus dem Kreis Wesel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lexus auf einen davor befindlichen VW eines 29-Jährigen aus Stuttgart geschoben. Alle drei beteiligten Insassen blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden wurde auf 30.000 Euro beziffert. Der BMW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Durch diesen Verkehrsunfall kam es ebenfalls zu einer Staubildung. Im stockenden Verkehr kam es einige hundert Meter hinter der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Dormagen befuhr mit seinem BMW den mittleren Fahrstreifen, übersah den stockenden Verkehr und fuhr auf den Honda eines 49-Jährigen aus Georgsmarienhütte auf. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf 15.000 Euro beziffert.

