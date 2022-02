Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Auto in den Rhein gefahren

Aktuelle Bergungsmaßen laufen

Wesel (ots)

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr liefen bei den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr mehrere Notrufe auf.

Ein Auto soll an der Hafenstraße in den Rhein gefahren sein. Dies konnte an der Unfallstelle bestätigt werden. Derzeit sind die Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei und die Polizei mit zahleichen Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Hubschrauber ist angefordert worden.

Wir bitten die Öffentlichkeit, die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten zu lassen und nicht zu der Örtlichkeit zu gehen!!

An die Medienvertreter: Bitte haben Sie Verständnis, dass es erst einmal vorrangig um die Rettung der Insassen geht. Um was für ein Auto es sich handelt, wer die Insassen sind und wie viele, ist derzeit nicht bekannt!

Wir werden Sie informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell