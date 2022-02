Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Dinslaken (ots)

Einen richtigen Kriminalfall erlebte ein Ehepaar mit seiner Tochter am Sonntag gegen 14.45 Uhr.

Gerade als man gemütlich in einem Schnellrestaurant zusammensaß, hörte der 56 Jahre alte Mann ein lautes Krachen. Als er sich umschaute, sah er dass ein Unbekannter mit einem Einkaufswagen gegen die Scheiben eines Discounters an der Gerhard-Malina-Straße fuhr und versuchte, so in das Geschäft zu kommen.

Die Familie traute ihren Augen nicht: Der Unbekannte hatte wenig später die erste Glastür durchbrochen und war bereits in den Vorraum des Geschäfts eingedrungen.

Einige Minuten später flüchtete er zu Fuß in Richtung Hünxer Straße und weiter in Richtung Luisenstraße.

Gemeinsam mit seiner Tochter, folgte der Zeuge aus Hünxe dem Tatverdächtigen mit seinem Wagen und benachrichtigte die Polizei.

Während mehrere Teams sich auf die Fahndung konzentrierten, begaben sich weitere Polizisten zum Tatort.

Hier trafen sie auf eine weitere, 53-jährige Zeugin, die ebenfalls einen Knall gehört hatte, diesem nachgegangen war und den Tatverdächtigen beschreiben konnte.

Anhand der guten Beschreibung aller Zuegen stellten Polizeibeamte dann an der Luisenstraße, Ecke Elisabethstraße einen 24-jährigen Dinslakener fest. Sie verhafteten ihn und nahmen ihn anschließend mit zur Wache.

Aufgrund der wirren Angaben, die der 24-jährige Dinslakener machte, hatten die Polizistinnen und Polizisten den Eindruck, dass er erheblich unter der Einwirkung von Drogen stand. Eine Staatsanwältin ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus.

Da der Dinslakener die Tat bestreitet, ist die Kriminalpolizei derzeit noch mit den Ermittlungen beschäftigt.

Auf dem Türrahmen am Tatort hatten die Polizisten unter anderem einen Schuhabdruck gesichert. Daher gilt jetzt unter anderem zu klären, ob diese Spur von den Schuhen des Tatverdächtigen stammen.

Am Tatort selbst stellten die Beamten fest, dass sowohl die Eingangstür aus Glas sowie die Tür, die in das Geschäft führt ebenfalls beschädigt war.

Die Kripo bittet weitere Zeugen, sich mit der Wache Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell