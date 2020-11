Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Leider wieder eine Seniorin als Opfer

WeselWesel (ots)

Zwischen Samstag (30.10.) und Donnerstag (05.11.) meldete sich ein Betrüger bei einer 81-jährigen Weselerin.

Er täuschte vor, als Bankmitarbeiter Kontodaten der Seniorin erfragen zu müssen.

Die Weselerin ging dem Anrufer auf den Leim, der im Anschluss drei Überweisungen mit einer Gesamtsumme im hohen vierstelligen Eurobereich ausführte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen.

Damit die Telefonbetrügern im Kreisgebiet keinen Erfolg haben wird die Polizei nicht müde, vor den Tätern zu warnen.

Wer ominöse oder sonderbare Anrufe erhält, sollte einfach auflegen und keinesfalls Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten geben. Im Zweifelsfall kann man sich Rat bei Bekannten sowie Verwandten suchen oder sich direkt an die Polizei unter 110 wenden.

Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer der Polizei (110) evtl. auch mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der e c h t e n Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. Legen Sie sofort auf. Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern.

