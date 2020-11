Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Blitzableiter gestohlen

Polizei sucht Zeugen

SonsbeckSonsbeck (ots)

Diebe machen vor nichts mehr halt. Selbst vor einer Wallfahrtskirche nicht.

In Labbeck stahlen Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch einen Kupfer-Blitzableiter, der an der Kirche St. Gerebernus am Dassendaler Weg angebracht war.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell