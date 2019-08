Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mann leistete Widerstand

Polizistin erhielt Tritt gegen das Schienbein

Dinslaken (ots)

Zu einem Randalierer mussten Polizistinnen am Sonntagmorgen gegen 08.15 Uhr ausrücken. Der stark alkoholiesierte Mann pöbelte die Leute an der Wallstraße an und grölte herum.

Die Polizistinnen forderten den 32-jährigen Dinslakener zunächst auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Als er diese Aufforderung ignorierte, nahmen die Beamtinnen den Mann in Gewahrsam. Hierbei sperrte er sich. Im weiteren Verlauf gelang es ihm, einer 35-jährigen Polizistin gegen das Schienbein zu treten.

Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Da der Dinslakener weiterhin aggressiv reagierte, verblieb er bis zur Ausnüchterung den Sonntagmorgen über in einer Zelle.

Die Polizistin verletzte sich leicht.

