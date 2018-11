POL-SI: Motorsägen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Wilnsdorf-Wilden (ots) - In der Zeit von Samstagmittag (24.11.2018) bis Montagmorgen (26.11.2018) drangen Unbekannte in die Ausstellungsräume eines Geschäfts für Forst- und Gartengeräte an der Freier-Grunder-Straße ein. Die Einbrecher hebelten gewaltsam eine Tür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort entwendeten sie insgesamt vier Motorsägen und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell