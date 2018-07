POL-WES: Wesel-Büderich - Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletztem Kind - Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 13 Jahre altes Kind mit seinem Fahrrad in Wesel-Büderich die Parkstraße in Richtung Gartenstraße. Da die Fahrbahn durch parkende Fahrzeuge verengt war und sich von hinten ein Fahrzeug näherte, wollte der Junge nach links auf den Gehweg ausweichen. Der Fahrer fuhr dann rechts an dem Radfahrer vorbei und streifte den rechten Arm des Jungen mit seinem linken Außenspiegel. Dabei kam das Kind zu Fall. Es erlitt leichte Verletzungen am rechten Arm. Der Fahrer des Pkw entfernte sich in Richtung Schule ohne seinen gesetzlich vorgeschriebenen Unfallfolgepflichten nach zu kommen. Es soll sich um einen schwarzen Pkw der Marke VW mit WES-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wesel unter der Rufnummer 0281/107-0 zu melden.

