POL-WES: Moers- Polizei bittet um Mithilfe nach Diebstahl

Wesel (ots) - Am Donnerstag, gegen 18:55 Uhr, näherte sich in Moers auf der Repelener Straße eine bislang unbekannte männliche Person von hinten dem Mitarbeiter eines Geschäftes für Wohnungszubehör als dieser bei Ladenschluss die Ladentüre von außen verschließen wollte. Der Unbekannte nahm eine Tasche mit Bargeld, die auf dem Boden stand, und rannte in Richtung Berufskolleg weg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit einem schwarzen langärmeligen Pullover und einer schwarzen Jeanshose. Wer hat die Person gesehen oder kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise an die Polizei in Moers, Tel.: 0281-1071122

