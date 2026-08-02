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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Drei brennende PKW - Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Nettetal (ots)

Die Feuerwehr und Polizei Viersen rückten am Sonntag, 02.08.26 um 02:35 Uhr zur Straße "Rosental" in Nettetal-Lobberich aus. Vor Ort brannten drei PKW im Nahbereich eines kleinen Wäldchens. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (658)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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