Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vermisstes Kind aus Willich wurde wohlbehalten aufgefunden

Willich (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026 wurde durch die Kreispolizeibehörde Viersen öffentlich nach einem 12jährigen Kind aus Willich gesucht.

Link zur Pressemelung 656 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/6325310

Nach zahlreichen Hinweisen konnte das vermisste Kind durch die Bundespolizei in Niedersachsen wohlbehalten angetroffen und im weiteren Verlauf an die Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Sollten Sie Bilder des Vermissten zur eigenen Verwendung heruntergeladen haben, so löschen Sie diese bitte. Die Suchmeldung im Fahndungsportal NRW wurde gelöscht. /bru (657)

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