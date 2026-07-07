Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch während des Urlaubs - beugen Sie vor!

Viersen (ots)

Der Urlaub war toll, Sie kommen beschwingt nach Hause - und dann das: Weil an dem Mehrfamilienhaus, in dem Sie wohnen, öfter mal die Hauseingangstür offen steht, wundern Sie sich zunächst nicht. Dann kommen Sie an Ihre Wohnungstür und stellen fest, dass auch diese einen Spalt breit offen steht. Außerdem sehen Sie Beschädigungen am Türrahmen und am Türblatt. Jetzt ist klar: Man hat während Ihres Urlaubs hier eingebrochen. Das ist einer Anwohnerin der Hermannstraße zwischen dem 1. und dem 7. Juli passiert. Unbekannte hatten die Wohnung durchwühlt und am Ende Bargeld, Medikamente, ein Notebook und Spielekonsolen entwendet. Wenn für die meisten Menschen die Urlaubszeit beginnt, haben Einbrecherinnen und Einbrecher Hochkonjunktur. Losgelöst von dem aktuellen Fall gibt es einige Tipps, um das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, zu senken. Ein leeres Haus oder eine leere Wohnung wird sicherer, wenn es so aussieht, als wäre jemand zu Hause. Dauerhaft heruntergelassene Rollläden oder ein überquellender Briefkasten sind Hinweise darauf, dass niemand zu Hause ist. Auch wenn bei Dunkelheit nie Licht brennt, deutet vieles darauf hin, dass hier niemand in der Wohnung ist. Dazu benötigen Sie entweder - smarte - Technik, um Rollladen-Stellungen zu verändern und Lampen zu schalten, oder gute Freundschaften oder eine aktive Nachbarschaft. Mehr Tipps zur Sicherheit rund um den Urlaub finden Sie auf unserer Internetseite unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/sicherheit-rund-um-den-urlaub Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch an der Hermannstraße in der vergangenen Woche haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen - Bewegungen oder Geräusche im Haus, wenn Sie wissen, dass Ihre Nachbarn in Urlaub sind, oder jemand der auffällig durch das Wohnviertel schleicht, dann rufen Sie die 110 an. /hei (546)

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