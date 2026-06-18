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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht mit Hubschrauber nach beteiligtem Motorradfahrer

Tönisvorst-Vorst (ots)

In unserer Meldung Nr. 457 berichteten wir über einen Unfall, bei dem ein beteiligter Motorradfahrer anschließend flüchtete und bis jetzt noch nicht gefunden wurde. Bei dem Unfall wurden ein sechsjähriges Kind schwer sowie eine 29-Jährige und ein fünfjähriges Kind leicht verletzt. Ergänzend teilt die Polizei mit, dass der bislang unbekannte Fahrer ein älteres Motorrad des Typs Suzuki Bandit 650 in roter Farbe nutzte. Das Motorrad war weder zugelassen noch versichert. Zudem war an dem Fahrzeug ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Mönchengladbach angebracht, das für dieses Motorrad nicht ausgegeben worden war. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (461)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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