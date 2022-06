Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Kehn: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Tönisvorst-Kehn (ots)

Vorfahrtsverstoß oder Ablenkung? - Polizei untersucht Ursache Am Montag gegen 11.30 Uhr kam es zu dem schweren Unfall auf der Kehner Heide in Tönisvorst. Eine 19-jährige Radfahrerin (deutsch) aus Willich fuhr auf dem Kehner Weg in Richtung Kehner Heide. An der Kreuzung K 13 missachtete sie möglicherweise die Vorfahrt eines Autos, dass auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war. Die 19-Jährige kreuzte ohne anzuhalten die Straße, der 57-jährige Pkw Fahrer aus Tönisvorst konnte trotz Vollbremsung den Unfall nicht verhindern. Bei der Kollision wurde die 19-Jährige lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kehner Heide gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Insbesondere muss die Frage geklärt werden, ob die Radfahrerin möglicherweise abgelenkt war. An der Unfallstelle wurden schwarze On-Ear-Kopfhörer gefunden und sichergestellt. /wg (568)

