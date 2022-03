Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Kupferrinnen von Jugendzeltplatz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ankum (ots)

In der Nacht zu Freitag haben sich Unbekannte zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gelände des Jugendzeltplatzes am Holzbachweg verschafft. Dort entfernten sie diverse Kupferdachrinnen eines auf dem Gelände befindlichen Sanitärgebäudes. Möglicherweise nutzten die Täter einen Pkw zum Transport des Diebesgutes. Hinweise auf die Tat, die Täter oder das Transportfahrzeug nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05493/969-0 entgegen.

