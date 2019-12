Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Montag gegen 11.30 Uhr fuhr eine 42-jährige Radfahrerin aus Viersen auf dem Gehweg der Löhstraße in Richtung Aachener Weg. Eine 83-jährige Viersenerin (deutsch) kam ihr mit ihrem Hund entgegen. Als die Radfahrerin Hund und Hundehalterin passierte, sprang der Hund in ihre Richtung hoch. Daraufhin stürzte die 42-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. /wg (1454)

