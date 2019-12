Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tödlicher Verkehrsunfall

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am heutigen Montag, d. 02.12.2019 , ereignete sich kurz vor 15.00 Uhr auf der L475 ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger PKW-Fahrer aus Süchteln kommend die Landstraße in Richtung Vorst. Ca. 500 Meter vor der Ortseinfahrt Vorst kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal vor einen Straßenbaum. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz schnellstmöglich eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befunden hatte, noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat Viersen geführt. Die L 475 blieb für knapp zwei Stunden voll gesperrt. /kj (1453)

