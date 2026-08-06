Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Aufmerksames Familienmitglied verhindert Geldzahlung an unbekannte Täterin

Unna (ots)

Eine 90-Jährige aus Unna-Massen wäre am Mittwoch (05.08.2026) beinahe auf die Masche von unbekannten Trickbetrügern hereingefallen.

Eine ihr unbekannte Frau hatte die 90-Jährige zwischen 11:20 Uhr und 12:05 Uhr angerufen und hatte vorgegeben, ihre Enkelin zu sein und Geld zu brauchen.

Während des Telefonats kehrte der 71-jährige Schwiegersohn zurück, hörte das Telefonat mit an und beendete es. Die 90-Jährige hatte bereits Geld zur Abholung bereitgelegt.

Die Kreispolizeibehörde Unna dankt dem schnellen und geistesgegenwärtigen Eingreifen des Familienmitglieds und appelliert noch einmal an dieser Stelle: Bitte reden Sie mit ihren engsten Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden über diesen Vorfall und sensibilisieren Sie diese. Sprechen Sie nicht am Telefon mit Fremden über Ihre finanziellen Verhältnisse und Vorhandensein von Bargeld und Wertsachen. Beenden Sie sofort von sich aus aktiv ein solches Telefonat, in dem Sie selber auflegen und wählen Sie danach sofort eigenhändig den Notruf 110 zur Meldung des Vorfalles an die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell