Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Sondereinsatz in Bergkamen, Bönen und Kamen gegen Straßenkriminalität

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Kreis Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat am Dienstag (4. August 2026) in der Zeit von 9:00 bis 16:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt. Im Fokus standen dabei die Städte Kamen und Bergkamen sowie die Gemeinde Bönen.

Ziel des Einsatzes war es, durch eine verstärkte Präsenz und gezielte Kontrollen Straftaten im öffentlichen Raum zu verhindern, Straftäter zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Auch im Bereich der Prävention waren die Einsatzkräfte aktiv.

Die eingesetzten Polizeikräfte führten gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei unter anderem gezielte Fahrzeugkontrollen durch. Es wurden sowohl Verkehrsteilnehmende sowie Fahrzeuge überprüft und festgestellte Verstöße geahndet.

Bei den Kontrollen wurden aber auch zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt und schriftliche Präventionshinweise ausgehändigt. Uniformierte Polizeibeamte und Mitarbeitende aus dem Bereich Kriminalprävention und Opferschutz waren in den Innenstädten unterwegs und suchten das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Sie informierten unter anderem über das Vorgehen von Tätern bei Taschendiebstählen und gaben Hinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger mit einfachen Maßnahmen besser vor solchen Straftaten schützen können.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 228 Personen, 224 Fahrzeuge sowie 28 Fahrräder/Pedelecs und E-Scooter kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten zwei Verstöße nach § 24a StVG wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel fest. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Es wurden Betäubungsmittel beschlagnahmt und eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Eine Anscheinswaffe wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz gefertigt. Ein Haftbefehlt wurde durch die Beamtinnen und Beamten vollstreckt. 16 Verwarngelder wurden ausgesprochen sowie sieben Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wegen sonstiger Verstöße gefertigt.

Die Kreispolizeibehörde Unna wird auch künftig weitere Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Straßenkriminalität konsequent zu bekämpfen, Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu stärken.

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