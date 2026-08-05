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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Carsten Schröter und Axel Scheunemann

Werne (ots)

Die Bezirksdienstbeamten aus Werne - Polizeihauptkommissar Axel Scheunemann und Polizeihauptkommissar Carsten Schröter - veranstalten am Freitag, 07.08.2026 ihre monatliche Bürgersprechstunde.

Von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Werne. Dort stehen sie allen Bürgerinnen und Bürgern ihres Bezirks Rede und Antwort.

Sollte Ihnen also etwas unter den Nägeln brennen, kommen Sie gerne vorbei. In persönlichen Gesprächen lassen sich all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte am besten klären.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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