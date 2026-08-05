Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Holzwickede (ots)

Am Freitag, 07.08.2026, lädt in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr der Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu einer Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aber dann herzlich eingeladen, auf dem Wochenmarkt vorbeizukommen.

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