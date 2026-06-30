Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw fährt Bus auf: 78-jähriger Pkw-Fahrer schwerverletzt

Unna (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.2026) kam es auf der Hansastraße in Unna gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 78-jähriger Mann aus Unna befuhr mit seinem Pkw die Hansastraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr/Friedrich-Ebert-Straße. Verkehrsbedingt musste ein vor ihm fahrender Bus anhalten. Dieses übersah der 78-Jährige augenscheinlich und fuhr dem Bus auf. Dabei verletzte sich der Mann schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 51-jährige Busfahrerin aus Lünen und ein im Bus befindlicher 32-Jähriger aus Unna wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt - alle anderen Businsassen blieben unverletzt.

Auflaufende Betriebsstoffe des Pkw mussten abgestreut werden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Hansastraße im Bereich Hochstraße/Schwarzer Weg vollständig in beide Fahrtrichtungen bis ca. 17:30 Uhr gesperrt.

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