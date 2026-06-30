PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw fährt Bus auf: 78-jähriger Pkw-Fahrer schwerverletzt

Unna (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.2026) kam es auf der Hansastraße in Unna gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 78-jähriger Mann aus Unna befuhr mit seinem Pkw die Hansastraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr/Friedrich-Ebert-Straße. Verkehrsbedingt musste ein vor ihm fahrender Bus anhalten. Dieses übersah der 78-Jährige augenscheinlich und fuhr dem Bus auf. Dabei verletzte sich der Mann schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 51-jährige Busfahrerin aus Lünen und ein im Bus befindlicher 32-Jähriger aus Unna wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt - alle anderen Businsassen blieben unverletzt.

Auflaufende Betriebsstoffe des Pkw mussten abgestreut werden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Hansastraße im Bereich Hochstraße/Schwarzer Weg vollständig in beide Fahrtrichtungen bis ca. 17:30 Uhr gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 12:58

    POL-UN: Unna - Ladendieb nach räuberischen Diebstahl gesucht

    Unna (ots) - Am Freitagvormittag (26.06.2026) gegen 11:50 Uhr entwendete eine bislang unbekannte männliche Person Ware aus einem, im Außenbereich aufgebauten, Aufsteller eines Geschäfts an der Bahnhofstraße in Unna. Ein 28-jähriger Unnaer beobachtete die Situation, sprach den unbekannten Mann auf den Diebstahl an und forderte diese auf, die Gegenstände herauszugeben. Der Unbekannte reagierte zunächst verbal ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:57

    POL-UN: Unna - Einbruch in Kindergarten

    Unna (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (25.06.2026), 16:30 Uhr und Freitag (26.06.2026), 06:35 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in einen Kindergarten an der Weberstraße in Unna. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch in den Kindergarten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren