POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Carsten Ambrosi und Carsten Schröter
Werne (ots)
Die Bezirksdienstbeamten aus Werne - Polizeihauptkommissar Carsten Ambrosi und Polizeihauptkommissar Carsten Schröter - veranstalten am Freitag, 03.07.2026 ihre monatliche Bürgersprechstunde.
Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Werne. Dort stehen sie allen Bürgerinnen und Bürgern ihres Bezirks Rede und Antwort.
Kommen Sie gerne vorbei!
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