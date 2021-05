Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Werne (ots)

Am Mittwoch, 12.05.2021, gegen 05:40, kam es auf der Kreuzung Münsterstraße /Penningrode / Hansaring zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 30jährige Frau aus Lünen beabsichtigte mit ihrem Pkw Skoda Octavia vom Hansaring nach links in die Münsterstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer 42jährigen Selmerin, die der Lünerin von der Straße Penningrode, ebenfalls ein einem Skoda Octavia, entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge prallte der Pkw der Lünerin noch gegen ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision wurde die Selmerin leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Bei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

