Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bergkamen (ots)

Am Freitagvormittag kam es in Bergkamen zu einem Verkehrsunfall mit einem Müllfahrzeug und einer verletzten Person. Das Müllfahrzeug leerte mit seinem Schwenkarm, die am Bordstein stehenden, Mülltonnen. Beim Absetzen einer geleerten Tonne traf diese einen 63 jährige Bergkamener am Kopf und verletzte ihn. Ermittlungen ergaben, dass die verletzte Person ihre bereits geleerte Mülltonne vom Bordsteinrand in seine Einfahrt holen wollte. Hierbei wurde er von der gerade am Schwenkarm des Müllfahrzeug befindeliche Mülltonne am Kopf getroffen. Die verletzte Person wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

