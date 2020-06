Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Über Rot gefahren: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Kamen (ots)

An der Kreuzung Unnaer Straße/Henry-Everling-Straße in Kamen ist es am Dienstag (16.06.2020) gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 21-jähriger Kamener war mit seinem BMW Coupé, in dem ein 20-jähriger Beifahrer saß, auf der Unnaer Straße in Richtung Kamen unterwegs, als er an der Kreuzung Unnaer Straße/Henry-Everling-Straße über die rote Ampel fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 37-jährigen Iserlohnerin, die mit ihrem Renault Kombi und zwei weiteren Insassen - einem 38-Jährigen und 11-Jährigen - bei Grün von der Henry-Everling-Straße auf die Unnaer Straße in Richtung Unna abbiegen wollte. Durch die Kollision prallte der 21-jährige Kamener mit seinem Wagen frontal gegen eine Lichtzeichenanlage. Alle fünf Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, vier von ihnen mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei beide Fahrspuren der Unnaer Straße in Richtung Kamen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell