Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht - Außenspiegel blieb am Tatort zurück

Schwerte (ots)

Am Dienstag (28.05.2019) parkte in der Zeit von 6.30 Uhr bis 15.30 Uhr ein grauer Opel Vectra an der Ostberger Straße in Höhe Hausnummer 83. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug im Bereich des linken Außenspielgels beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Dort blieb ein rechter Außenspiegel, vermutlich vom unfallbeteiligten Fahrzeug zurück.

Es müsste sich dabei um einen schwarzen Mercedes-Benz, Typ W 212(E-Klasse) von Baujahr etwa Ende 2011 gehandelt haben.

Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

