Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizeikontrollen anlässlich eines Tuningtreffens - Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln wurden aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Selm (ots)

Ein insbesondere in den sozialen Medien beworbenes Tuningtreffen auf einem Gelände in Bork, hat am Sonntag dazu geführt, dass einige Teilnehmer zu Fußgängern wurden.

Gemeinsam mit besonders geschulten Beamten der Polizei Dortmund und des Landesamtes für Aus- und Fortbildung und Personal in Selm wurden sowohl Geschwindgkeits- als auch Fahrzeugkontrollen der anreisenden Teilnehmer in der Nähe des Veranstaltungsgeländes mit folgenden Ergebnissen durchgeführt:

Die an drei Stellen auf dem Anreiseweg durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen haben keinen offensichtlichen Bezug zur Tuningszene erkennen lassen. Insgesamt werden 352 Verwarnungsgelder erhoben und 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. In einem Fall wird ein Fahrverbot fällig.

Während der Großteil der zur Veranstaltung anreisenden Fahrzeuge ohne Mängel die Kontrollen passieren konnte, wurden auf der anderen Seite einige Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden 16 PKW den zum Einsatz hinzugezogenen Sachverständigen vorgeführt, 6 Fahrzeuge mussten für eine umfassende, spätere Begutachtung sichergestellt werden.

In einigen Fällen waren die Mängel so gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste. "Kontrollerprobte" Tuner hatten hingegen das passende Werkzeug im Kofferraum, um ihr Fahrzeug wieder auf einen vorschriftsgemäßen Zustand zurückzubauen.

In den sozialen Medien fanden die Polizeikontrollen zahlreiche Erwähnungen, insbesondere in Form von Unmutsäußerungen. Wer jedoch mit einem nicht den Vorschriften der StVZO entsprechenden Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs ist, stellt oftmals eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar und hat auf der Straße nichts zu suchen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell