POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch an der Lerschstraße aufgeklärt - staatenloser Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Am 20.12.2018 wurde in der Lerschstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. (Die Polizei berichtete)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4149815

Durch die Auswertung der gesicherten DNA-Spuren, konnte ein staatenloser 27jähriger Mann aus Köln als Spurenleger ermittelt werden. Der Mann hat bereits umfangreiche kriminalpolizeiliche Erkenntnisse u. a. wegen Diebstahls- und Einbruchsdelikten und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

