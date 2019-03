Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mehrere Brandstiftungen - Mülltonnen und Lüftungsgitter angesteckt

Kamen (ots)

‎Gleich zu mehreren Bränden sind Polizei und Feuerwehr gestern gerufen worden. An einem Haus in der Danziger Straße steckten am Dienstag, den 26.03.2019 Unbekannte gegen 18.15 Uhr vermutlich einen Feuerwerkskörper in einen Lüftungsschacht, wodurch ein Feuer entstand. Am Mittwochmorgen (27.03.2019) entfachten Unbekannte an demselben Haus gegen 07.15 Uhr ebenfalls in einem Lüftungsschacht ein Feuer. Dadurch wurde Dämmmaterial beschädigt. Am Dienstag (26.03.2019) stellten Zeugen um 22.30 Uhr in der Bergkamener Straße zwei brennende Mülltonnen fest und meldeten dieses. Fünf Minuten später brannte in der Straße Im Dahl ebenfalls eine Mülltonne. Alle wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Am Mittwochmorgen (27.03.2019) meldeten Anwohner in der Bogenstraße einen brennenden Gartenstuhl. In allen Fällen ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

