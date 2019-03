Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Mehrere PKW zerkratzt

Schwerte (ots)

‎Mehrere geparkte Fahrzeuge sind in der Zeit von Donnerstag, den 21.03.2019 bis Dienstag, den 26.03.2019 beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren alle in der Straße Am Derkmannssück abgestellt. Unbekannte zerkratzten die geparkten Autos. Bisher sind bei der Polizei 15 Fälle in dem genannten Zeitraum angezeigt worden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

