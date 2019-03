Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - mehrere tausend Euro Sachschaden

Werne (ots)

Auf einem Parkplatz im Bereich der Straße Fürstenhof, an einem dortigen Fitnesscenter, ereignete sich am Samstagnachmittag (09.03.2019) eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde der weiße Peugeot 308 einer 18 jährigen Frau aus Werne an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Peugeot war in diesem Zeitraum dort geparkt. Der Schaden wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Verursacher meldete sich nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

