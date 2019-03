Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zeugen für Überholmanöver gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr die 20-jährige Fahrerin eines blauen Renault Twingo die Extertalstraße aus Nalhof kommend in Fahrtrichtung Bösingfeld. Im Bereich Fahrenplatz / Vallentrup seien ihr gegen 7 Uhr zwei schwarze Fahrzeuge entgegen gekommen. Eines habe das andere überholt und sei auf ihrer Fahrspur gefahren. Darum musste die 20-Jährige ihren Renault stark abbremsen. Dabei verletzte sich die 20-Jährige leicht am Knie. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen sucht Zeugen dieses Vorgangs. Insbesondere der/die Fahrer/in des überholten Fahrzeugs wir gebeten, sich als Zeuge zu melden. Hinweise bitte an die Rufnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell